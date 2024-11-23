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Genç erkekler hentbol müsabakaları tamamlandı

Genç erkekler hentbol müsabakaları tamamlandı
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2024-2025 Okul Sporları kapsamında Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen genç erkekler hentbol müsabakaları sona erdi.

2024-2025 Okul Sporları kapsamında Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen genç erkekler hentbol müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Müsabakalar neticesinde Spor Lisesi birinci, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi ikinci, Bahçeşehir Koleji üçüncü, Atatürk Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi.

Okul Sporları genç erkekler müsabakalarını yakından takip eden müdür Kasapoğlu, dereceye giren takımları tebrik ederek spor hayatlarından başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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