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Genç Erkek Kılıç Milli Takımı İran'da Gümüş Madalya Kazandı

Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Eskrim Dünya Kupası'nın İran'da düzenlenen ayağında gümüş madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tahran'da gerçekleştirilen organizasyondaki takım müsabakalarının finalinde Türkiye ile Özbekistan karşılaştı. Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım, Özbekistan'a 45-42 yenilerek podyumun 2. basamağına çıktı.