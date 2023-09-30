Genç Erkek Judo Milli Takımı Dünya Gençler Judo Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Genç Erkek Judo Milli Takımı, Portekiz'de yapılacak Dünya Gençler Judo Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor. Şampiyonada 74 ülkeden sporcular mücadele edecek. Milli takım antrenörü Serkan Esenboğa, Türkiye'nin olimpiyatlarda yarışacak yetenekte judoculara sahip olduğunu belirtti.

Genç Erkek Judo Milli Takımı, Portekiz'de yapılacak Dünya Gençler Judo Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Portekiz'de 4-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, 74 ülkeden sporcular birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele edecek.

Antrenörlüğünü Serkan Esenboğa'nın yaptığı Genç Erkekler Judo Milli Takımı, kampta bulundukları Kocaeli'de şampiyona için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. İbrahim Tataroğlu, Münir Ertuğ, Erman Gürgen, İbrahim Demirel ve Yunus Emre Esenboğa'nın yer aldığı takım, günde üç idmanla form tutuyor.

Geçen yıl dünya şampiyonu olan İbrahim Tataroğlu ile Avrupa üçüncüsü olan Münir Ertuğ, Portekiz'deki performanslarıyla 2024 Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.

Takım şampiyonluğa inanıyor

Milli takım antrenörü Serkan Esenboğa, AA muhabirine, Türkiye'nin olimpiyatlarda yarışacak yetenekte judoculara sahip olduğunu söyledi.

Esenboğa, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürdüklerini aktararak, "Sabah 06.30'da koşu ve merdiven antrenmanımız var. Saat 09.30'da ve 18.00'de de judo antrenmanlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ekvador'da, 10-14 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen dünya şampiyonasını takım olarak Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatan Esenboğa, "Bu yıl da güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu sene takım olarak birinci olacağız." ifadesini kullandı.

Esenboğa, kendilerini dünyanın her yerinden sporcuların katılacağı zorlu bir turnuvanın beklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İbrahim Tataroğlu geçen yıl bir alt kategoride dünya şampiyonu oldu. Münir Ertuğ yine aynı şekilde geçen senenin Avrupa üçüncüsü. Sporcularımızdan umutluyuz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Artı sıklette Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu zaten şu anda olimpiyat kotasında. Buradan biraz daha puan alırlarsa 2024 Olimpiyatları için yerlerini daha garantilemiş olacaklar. Hem de burada alacakları madalyalar onlar için de çok güzel bir motivasyon olacak."

Yaşadığı sakatlıkları atlatan milli judocu Erman Gürgen de Portekiz'deki şampiyonaya damga vurmak istiyor. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Gürgen, Türkiye'ye madalyalarla döneceklerini söyledi.

Gürgen, kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek, "İnşallah hedefim birincilik. Motivasyon kaynağım Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.