Genç Bilek Güreşi Şampiyonu Berat Demir: Hedefim İki Kolda da Dünya Şampiyonu Olmak

BURSA'da 10'uncu sınıf öğrencisi olan Berat Demir (15), ortaokuldayken beden eğitimi öğretmeni Nisan Uzun'un tavsiyesiyle başladığı bilek güreşi sporunda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya ikincisi oldu. Berat Demir, "Hedefim 2 kolda da dünya şampiyonu olmak. Sağ kolda heyecandan dolayı 2'nci oldum" dedi.

Osmangazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Berat Demir, Salih Şeremet Ortaokulu'ndayken beden eğitimi öğretmeni Nisan Uzun'un tavsiyesiyle bilek güreşi sporuna başladı. Okulda düzenlenen turnuvalarda şampiyon olan Demir, okuldan geriye kalan vakitlerinde gittiği spor kulübünde yaklaşık 2 saat süren antrenmanlarını düzenli olarak sürdürdü. Romanya'nın Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Demir, 'Genç erkekler kategorisi' 15 yaş altı sınıfında, sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu. Demir, Bulgaristan'ın Albena şehrinde, 10-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 46'ncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise 45 kilogramda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya 2'ncisi oldu.

'HEDEFİM 2 KOLDA DA DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Hedefinin 2 kolda da şampiyonluk olduğunu söyleyen Berat Demir, "Maça çıkmadan önce çok heyecanlıydım. Ama sonrasında ortamı görünce heyecanımı yendim. Hedefim 2 kolda da dünya şampiyonu olmak. Sağ kolda heyecandan dolayı 2'nci oldum. Bundan sonra her hafta düzenli olarak yaptığım antrenmanlarımı sıkılaştıracağım" dedi.

'BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ BİZE BERAT'I TAVSİYE ETTİ'

Berat Demir'i pilot okul sistemiyle keşfettiğini söyleyen Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, "Bizim bir pilot okulu sistemimiz var. O okula gittiğimizde beden eğitimi öğretmeni bize Berat'ı tavsiye etti. Berat'ı test ettik ve beklediğimizden başarılıydı. Berat, antrenmanlarına başladı. Maç öncesi gerekli yüklemeleri yaptık. Berat'ı hazırladık. Şu anda sol kolda dünya şampiyonu oldu ama hedefi 2 kolda da dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.