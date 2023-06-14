Genç badmintoncular, Bulgaristan'da 14 madalya kazandı

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 14 madalya elde etti.

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 14 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Svilengrad'da yapılan organizasyonda milliler 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.?

Turnuvada madalya alan milli badmintoncular şunlar:

Tek erkekler: 1. Mehmet Can Töremiş, 2. Gökay Göl, 3. Arda Doğaç Atan

Tek kadınlar: 1. Aleyna Korkut, 2. Elif Nur Demir

Çift erkekler: 1. Veysel Taşdemir-Arda Doğaç Atan, 2. Mert Seven-Muhammet Haşim Türksoy, 3. Ahmet Arda Atak-Eyüp Eren Bakıcı

Çift kadınlar: 1. Aleyna Korkut-Nisanur Çimen, 2. Aysu Arslan-Defne Ilgın Koçak, 3. Zeynep Berre Ocakoğlu-Elif Nur Demir

Karışık çiftler: 1. Mehmet Can Töremiş-Aysu Arslan, 3. Cengizhan Yazıcı-Zeynep Berre Ocakoğlu, 3. Yiğithan Bilge-Cemile Bennu Burat