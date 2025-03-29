Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Sağlık meslek mensuplarına yeni hak getirildi

Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Genç B Kızlar Voleybol Final heyecanı sona erdi

Genç B Kızlar Voleybol Final heyecanı sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Genç B Kız Final Müsabakaları tamamlandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Genç B Kız Final Müsabakaları tamamlandı.

Okul Sporları Voleybol Genç B Kız Final Müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Heyecanlı karşılaşmaların ardından final müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medyada konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda, "Kazanan okul takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.