Aydın'da Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Aydın'da yoğun katılım ve büyük heyecanla gerçekleştirilen Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, 42 takım ve 672 sporcunun katılımıyla sona erdi. Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine ve voleybolun gelişimine katkı sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 42 takım ve 672 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda, il genelinden birçok takım parkede mücadele etti. Günler süren karşılaşmalarda genç sporcular, hem takım oyununu hem de bireysel yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Tribünlerdeki izleyiciler ise karşılaşmaları büyük bir ilgiyle takip etti. Turnuva boyunca centilmence mücadelelerin ön plana çıktığı görülürken, sporcuların ortaya koyduğu performans takdir topladı. Müsabakalar, gençlerin spora olan ilgisini artırmasının yanı sıra yetenekli sporcuların keşfedilmesine de katkı sağladı.

Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarının, Aydın'da voleybol branşının gelişimine önemli katkı sunduğu belirtilirken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe organizasyona katılan tüm takımlar ve sporcular gösterdikleri mücadele dolayısıyla tebrik edildi. - AYDIN

