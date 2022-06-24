Gemlik efsane yarışlara hazır Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda efsane yarışlar olarak nitelendirilen Şahintepe Tırmanma Yarışı 2-3 Temmuz tarihleri arasında Gemlik Şahintepe Mevkii'nde yapılacak. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda efsane yarışlar olarak nitelendirilen Şahintepe Tırmanma Yarışı 2-3 Temmuz tarihleri arasında Gemlik Şahintepe Mevkii'nde yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa İl Spor Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Federasyonu, Bursa Bursa Otomobil Sporları Kulübü ve Gemlik Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden yarış tutkunlarının katılması bekleniyor. Kumla Jandarma Mevkii'nden başlayacak yarışlara 4 farklı kategorideki araçlar bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmak için çaba gösterecek. Toplam pist uzunluğu 7 kilometre olan yarışlar, üç çıkışla yapılacak. 3 Temmuz Pazar günü Antrenman Turu 09.00'da, 1. çıkış 11.30'da, 2. çıkış 13.30'da ve 3. çıkış 15.30'da gerçekleştirilecek. Start seremonisi 2 Temmuz Cumartesi saat 18.00'da Gemlik İskele Meydanı'nda olacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye Tırmanma Yarışlarının Gemlik etabına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, katılacak tüm yarışmacılara başarılar diledi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye gençlik Bursa Spor Haberler

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