Gemlik Belediyespor'dan Milli Takım'a atletizmci

Gemlik Belediyespor, sporcularını ulusal ve uluslararası müsabakalara göndermeye devam ediyor. Bursa'da düzenlenen Milli Takım seçmelerinde heptatlon kategorisinde ikinci olan ve Milli Takım'a katılmaya hak kazanan Beyzanur Topçu da hedefinin Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar olduğunu aktardı.

Yaklaşan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Beyzanur Topçu, Gemlik Belediyespor atletizm branşının eğitmeni Burhan Gümüş gözetiminde antrenmanlarını Gemlik Atatürk Stadyumu'nun atletizm pistinde sürdürüyor.

Beyzanur Topçu, 4 yıldır sabah ve akşam antrenman yaptıklarını kaydederek, şu anki hedefinin Balkan Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu belirtti. Bunun yeterli olmadığını da vurgulayan Topçu, "Avrupa'da ve olimpiyatlarda milli marşımızı okutmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı'mız Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ederim" dedi.

Gemlik Belediyespor'un atletizm eğitmeni Burhan Gümüş ise şunları söyledi:

"Beyza ile beraber yaklaşık 6 yıldır atletizm sporu yapıyoruz. Biz, daha önce üç adım atlamada, uzun atlamada, 60 metre engelli ve 80 metre engelli koşularda Türkiye şampiyonalarında defalarca madalyalar aldık. Heptatlon kategorisine geçtikten sonra bütün şampiyonlarda madalya almaya devam ediyoruz. Sporcumuz, Türkiye U18 Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu ve U20 Şampiyonası'nda kategorisi olmadığı halde kendisinden iki yaş büyüklerle yarışarak Türkiye ikincisi oldu ve Denizli'de yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bizler, günde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyoruz."