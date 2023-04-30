Gelişim Ligleri finalleri D-Smart'ta canlı yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) çok önem verdiği ve geleceğin futbol yıldızlarını sahada gördüğümüz Gelişim Ligleri'nde normal sezonun ardından şampiyonların belli olacağı final periyodu, hafta boyunca D-Smart Spor Kanallarından canlı yayınlanacak. 17 Yaşaltı Elit A Ligi yarı finalinde derbi heyecanında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını yarın saat 15.00'te paylaşırken, dev derbi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan ekrana gelecek. Diğer yarı final karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak finalde yer almak için ter dökecek.

TFF Gelişim Ligleri'nde tüm yaş gruplarında oynanacak finaller 12 Mayıs tarihine kadar D-Smart'tan izleyicilerle buluşacak.

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023