Üye Girişi
Haberler

Gelibolu Maratonu'nda 3 Bin 100 Sporcu Yarıştı

Gelibolu Maratonu'nda 3 Bin 100 Sporcu Yarıştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da gerçekleştirilen 9'uncu Gelibolu Maratonu'na 29 farklı ülkeden 3 bin 100 sporcu katıldı. Maraton, tarihi atmosferde başladı ve organizasyon, ziyaretçilere Çanakkale'yi keşfetmeleri için davette bulundu.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu'nun startı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu, Namazgah Tabyası önünden başladı. 10K, 21K, 40K, 1915 metrelik halk koşusuna yaklaşık 29 farklı ülkeden 3 bin 100 kişi katıldı. Maratona, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve sporcular katıldı. Maraton başladığı nokta olan Namazgah Tabyası önünde sona erecek.

"HERKESİ ÇANAKKALE'YE BEKLİYORUZ"

Gelibolu Maratonu'nu harika bir atmosferde gerçekleştirdiklerini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "29 farklı ülkeden 3 bin 100 sporcu katılıyor. Çanakkale, Türkiye'nin ve dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir. Biz de bunları destekliyoruz. ve bu barış, huzur yurdu topraklarda bütün insanların barış ve huzur içerisinde spor yapmalarını arzu ediyoruz. ve her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Çok mutluyuz. Buradan herkesi Çanakkale'de hem yürümeye hem koşmaya davet ediyoruz. Gerçekten harika bir parkur var, harika bir coğrafya var, harika bir ortam var. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz ve bekliyoruz. Burası cesaretin toprakları, kahramanlığın, fedakarlığın toprakları. Burası Cumhuriyetin kurulduğu yer. O yüzden Türk milleti Çanakkale'de buluşacak. Hatta dünyanın çok yerlerinden insanlar gelip böyle huzur ortamında, barış ortamında burada güzel zamanlar geçirecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Etkinlikler Çanakkale Gelibolu Kültür Turizm Spor

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });