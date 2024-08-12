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Gelibolu'da Geleneksel Plaj Voleybolu Turnuvası Sona Erdi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen geleneksel plaj voleybolu turnuvası sona erdi. Turnuvaya 16'sı erkek 10'u kadın toplam 26 takım katıldı. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen geleneksel plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya 16'sı erkek 10'u kadın toplam 26 takım katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada dereceye giren kadın takımlarda birinci Nes Plates, ikinci Maç Sayısı, üçüncü ise Zeynep Tuana oldu. Erkekler takımında ise birinciliği Nes Plates, ikinciliği Oğuzhan İbrahim, üçüncülüğü ise Börü takımları elde etti.

Turnuvada birinciye 14 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verildi.

Dereceye giren takımlara ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Burak Batır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir tarafından verildi.

Başkan Yardımcısı Batır, törende yaptığı konuşmada, "Belediye olarak düzenlediğimiz plaj voleybolu turnuvasına katılan sporculara teşekkür ederim. Dereceye giren takımlarımızı da kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Spor

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