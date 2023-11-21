Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Düzenlenecek
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya 450 sporcu katılacak ve final müsabakalarının ardından madalya töreni düzenlenecek.
Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona 24 Kasım Cuma günü Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde başlayacak.
450 sporcunun dereceye girmek için mücadele etmesi beklenen şampiyona, 26 Kasım Pazar günü final müsabakalarının ardından düzenlenecek madalya töreni ile sona erecek.
Kaynak: AA / Spor