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Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Düzenlenecek

21 Kasım 2023 11:35 , Son Güncelleme: 11:36 Spor Haberleri Abone Ol

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya 450 sporcu katılacak ve final müsabakalarının ardından madalya töreni düzenlenecek.