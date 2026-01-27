Haberler

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan şampiyona, 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Kütahya TOKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 30 ilden 90 kulübün 1000 sporcusu geleneksel kıyafetlerle minikler ve yıldızlar kategorilerinde yarışacak.

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) açıklamasına göre, şampiyona 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Kütahya TOKİ Spor Salonu'nda organize edilecek.

Şampiyonada 30 ilden 90 kulübün 1000 sporcusu, minikler ve yıldızlar kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilirken teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası