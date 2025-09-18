Haberler

Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Konya'da Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, 19-20 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 240 sporcunun katılacağı organizasyonda, geleneksel yay ve oklar kullanılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, 19-20 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre Karatay Saraçoğlu Spor Tesisi'ndeki organizasyonda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 240 sporcu ok atacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden kulüpler ve ferdi sporcuların katılım göstereceği müsabakalarda, yalnızca teknik kurul onaylı geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Sporcular, atışlarda geleneksel kıyafetlerle yer alacak, nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanların yanı sıra modern malzemeler kullanılamayacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli askerlerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum

Bir askerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.