Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Konya'da Yapılacak
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, 19-20 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 240 sporcunun katılacağı organizasyonda, geleneksel yay ve oklar kullanılacak.
Federasyonun açıklamasına göre Karatay Saraçoğlu Spor Tesisi'ndeki organizasyonda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 240 sporcu ok atacak.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden kulüpler ve ferdi sporcuların katılım göstereceği müsabakalarda, yalnızca teknik kurul onaylı geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Sporcular, atışlarda geleneksel kıyafetlerle yer alacak, nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanların yanı sıra modern malzemeler kullanılamayacak.