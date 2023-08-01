Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Düzenlenecek

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta gerçekleştirilecek. Şampiyonada kız ve erkek kategorilerinde 230 sporcu yarışacak. Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve geleneksel ok ve yaylar kullanılabilecek.