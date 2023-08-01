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Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Düzenlenecek

Spor Haberleri

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta gerçekleştirilecek. Şampiyonada kız ve erkek kategorilerinde 230 sporcu yarışacak. Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve geleneksel ok ve yaylar kullanılabilecek.

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta düzenlenecek.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kız ve erkek kategorilerinde 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 230 sporcu yarışacak.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ndeki organizasyona geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcular katılabilecek.

Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ok ve yaylar kullanılabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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