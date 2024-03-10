Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya 53 ilden 940 sporcu, grup ve bireysel kategorilerde yarıştı.

Şampiyonada kadınlarda Eslem Sert birinci, Fulya Erilli Aybar ikinci, Ceren Tekel ise üçüncü oldu. Erkelerde Hayati Akkaya birinci, Emir Soydan ikinci, Burhan Akdaş ise üçüncülüğü elde etti.

Takımlarda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcuları Ceren Tekel, Reyhan Güven, Erva Berberoğlu birinci, Nagehan Tutuş Okçuluk Spor Kulübü sporcuları Nagehan Tutuş, Beyza Selin Ekşi, Ayşe Ekşi ikinci, İstanbul Endam Spor Kulübü sporcuları Zeynep Meryem İrdam, Halide Fikret Çakmak, Şeymanur Nişancı üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ise Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcuları Arif Enes Sarıkaya, Halil Efe Kuzu ve Muhammet Yavuz Başbay birinci, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Gökhan Cengiz, İshak Sönmezoğlu, İbrahim Kıyak ikinci, Meram Belediye Spor Kulübü sporcuları Emir Soydan, Emirhan Gerez, Yiğit Kozak üçüncülüğe ulaştı.

Samsun Valisi Ortan Tavlı, katılacağı bir program öncesi Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ni ziyaret ederek şampiyonaya katılan sporculara tek tek başarı dileklerini iletti, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Toksöz, "2024 inşallah kazasız belasız geleneksel okçuluk sezonu olur. Ben katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Derece alan tüm sporcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Toksöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.