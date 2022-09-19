Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'nda Anadolu Üniversitesi başarısı

Spor Haberleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'nda Anadolu Üniversitesi başarısı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası", Ankara'da düzenlendi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası", Ankara'da düzenlendi. Ankara Örnek Stadı'nda gerçekleşen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi öğrencisi elde ettiği derece ile büyük başarı gösterdi.

Tüm Türkiye'den gençlik merkezi üyesi 18-29 yaş aralığındaki erkek ve kadın sporcuların katıldığı Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'ndan Anadolu Üniversitesi öğrencisi madalya ile döndü. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Berkay Kalay müsabakada rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2'incisi oldu ve Üniversitemizi gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi gençlik Türkiye Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title