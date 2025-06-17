Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

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Sivas'ta 550 sporcunun katılımıyla başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, 35 ilden gelen katılımcıları bir araya getiriyor. Organizasyon, sporcuların çeşitli kategorilerde mücadele ettiği önemli bir etkinlik.

- Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SİVAS - Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta 550 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan küçükler, yıldızlar ve gençler Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 4 Eylül Spor Vadisi atletizm sahasında başladı.

Şampiyonaya 35 ilden 550 sporcu katılım sağlıyor. Sporcuların, 3 ayrı kategoride dereceye girebilmek için mücadele ettiği şampiyona, yarın sona erecek.

Muhammed Selvi: "Türkiye'nin en önemli organizasyonu"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, Sivas'ta önemli bir organizasyonun başladığını söyledi. Selvi, "Türkiye'nin en önemli organizasyonuna Sivas'ta imza atıyoruz. 35 ilden 550 sporcumuzu Sivas'ta ağırlıyoruz. Bu organizasyonda amacımız; spor, yarışmak ve madalya almak ama bizim için köklerimizden geleceğe bu kültürü yaymak ve hedeflemek. Biz bu işi geleneksel kıyafetlerle ve yaylarla yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 25 hakemimiz, 550 sporcumuz ve 35 ilimizle birlikte Sivas'ta yaklaşık bin kişi ağırlıyoruz. Sivas'ta, ağustos ayında bir Türkiye şampiyonası daha yapılacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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