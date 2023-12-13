Geleneksel spor etkinlikleri binleri buluşturuyor

Şehitkamil Belediyesi, çocukların spor hayatına renk katan bir etkinliğe daha imza attı. 25 Aralık Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvaları büyük ilgi gördü.

25 Aralık Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvaları, 8-16 yaş aralığındaki 400'ün üzerindeki çocuk ve genç sporcunun katılımıyla Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlik, sporun yanı sıra çocukların sosyal yaşamına olan olumlu etkisiyle de dikkat çekti. Stratejik hamlelerin arka arkaya yapıldığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, sporculara günün anısına çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarını ödüllendirdi.

"Turnuva kültürünün oluşmasını sağladık"

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvaları açılış seremonisinde tribünlere seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Hamleni Yap' Projesi ile önce satranç ardından da akıl ve zeka oyunlarında turnuva kültürünün oluşmasını sağladıklarını ifade etti.

Fadıloğlu, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayan bir organizasyonu daha düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlemiş olduğumuz 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu'nun bugün itibariyle 95.'sini gerçekleştirdik. Çocuklarımız ve gençlerimiz arasında dostluk ve rekabetin harmanlandığı bir ortam sunarak, unutulmaz anlara ev sahipliği yaptık. Basketbol, futbol, yüzme gibi birbirinden farklı branşlarda düzenlenen turnuvalar, sporcularımıza yeteneklerini sergilemelerine fırsatı tanıdı. Ümit ediyorum ki bu organizasyonlar gelecek yıllarda daha da genişleyerek devam edecek. 'Hamleni Yap' Projesi ile önce satranç, ardından da akıl ve zeka oyunlarında turnuva kültürünün oluşmasını sağladık. Bu konuda en büyük destekçimiz yine velilerimiz oldular. Ben, sabır ve büyük emeklerle çocuklarımızın gelişimine büyük katkılar sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP