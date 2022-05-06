Geleneksel okçulukta heyecan Tokat'ta yaşanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geleneksel okçulukta heyecan Tokat'ta yaşanacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Geleneksel okçulukta heyecan Tokat'ta yaşanacak

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu, 12-15 Mayıs'ta yapılacak.

TOKAT (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu, 12-15 Mayıs'ta yapılacak.

TGTOF'den yapılan açıklamaya göre organizasyona kadınlar ve erkekler kategorisinde yaklaşık 1000 sporcu katılacak

Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda düzenlenecek puta koşusunda eleme turları 12 Mayıs'ta, final atışları 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Hava koşusunda ise finaller eski Tokat Havaalanı'nda yapılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Okçuluk, Mayıs, Tokat, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title