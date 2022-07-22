Geleneksel okçulukta Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu İzmir'de başladı Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu, Alsancak Kordon Boyu'nda düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu, Alsancak Kordon Boyu'nda düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik kapsamında TGTOF üyeleri, yarışmacılar ve aileleri, Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde yürüdü. Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, gazetecilere, İzmir Atatürk Stadı'nda 24 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte, kız ve erkekler kategorisinde 8-13 yaş aralığında yaklaşık 600 sporcunun yarışacağını söyledi. Toksöz, federasyon olarak altyapıya büyük önem verdiklerini kaydederek, çocuklarla İzmir'de ilk kez müsabaka yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Kortej yürüyüşüyle farkındalık oluşturmak istediklerine işaret eden Toksöz, "Amacımız Türk okçuluğunu yaşatmak." dedi. Ülke genelinden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonda 8-9 yaş çocuklar 25 metre, 10-11 yaş çocuklar 30 metre, 12-13 yaş çocuklar 35 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Puta koşusu final atışları sonrası madalya töreni düzenlenecek. AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Spor Türkiye İzmir Spor Haberler

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