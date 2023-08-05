Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 226 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonaya 24 ilden 47 kulüp katılım sağladı.

Geleneksel Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 226 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Sivas Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen şampiyonada okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. 2 gün sürecek şampiyonaya 24 ilden 47 kulüp ve 226 sporcu katılım sağladı.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar dalında sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi. Erkekler deneme ve eleme atışları ise akşam üzeri yapılacak.

Açılış seremonisi yapıldı

Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, protokol üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı. Heyecan dolu şampiyona yarın sona erecek. - SİVAS