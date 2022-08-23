Geleneksel okçular Zafer Kupası'nda yarışacak Spor Haberleri Zafer Kupası Yıldızlar Gençler Açık Hava Puta Koşusu, 26-28 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek. Zafer Kupası Yıldızlar Gençler Açık Hava Puta Koşusu, 26-28 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorisinde 14-17 yaş aralığında 400 civarında sporcu yarışacak. Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak. 28 Ağustos'ta yapılacak final atışları sonrası kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için Kütahya Ok Meydanı'nda madalya töreni düzenlenecek. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Türkiye Kütahya Spor Haberler

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