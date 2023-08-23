Geleneksel Navasartyan Spor Festivali İstanbul'da Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayelerinde düzenlenecek olan Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, satranç ve tavla branşlarında yarışmalar düzenlenecek ve sporculara ödüller verilecek. Festival, Hande Yener'in konseriyle sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayelerindeki Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, 25-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'da yapılacak organizasyon kapsamında her yaştan sporcu; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, satranç ve tavla branşlarında hem bireysel hem de takım halinde yarışacak.

Müsabakalar sonunda sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Üç gün sürecek festival 27 Ağustos Pazar günü madalya ve kapanış seremonisinin ardından, şarkıcı Hande Yener'in konseriyle sona erecek.