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Geleneksel Futbol Turnuvası'nın başvuruları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Geleneksel Futbol Turnuvası'nın başvuruları başladı

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nın başvuruları 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nın başvuruları 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Futbol Turnuvası'na başvurular başladı. 13-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada maçlar Değirmendere Stadı'nda oynanacak. Katılımın 16 takımla sınırlı olduğu turnuvaya profesyonel futbolcular katılım sağlayamayacak. 12'şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan kurulabilecek. Takımlar, kadrolarında 1986 üstü ise 2 oyuncu kontenjanı kullanılabilecek. Turnuvada 4 grupta 16 takım, bu yılın şampiyon takımı olmak için fair-play kuralları içinde mücadele edecek. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 11 Nisan Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölcük Belediyesi, Futbol, Nisan, Spor, Haberler

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