Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Kırşehir'de Gerçekleşti

KIRŞEHİR(İHA)– Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği Kırşehir'de çocuklarla buluştu. Cacabey Meydanı'nda kurulan oyun tırı, il genelindeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinliğe Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Çakmakçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun önemine dikkat çekti. Mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, on iki taş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi pek çok geleneksel oyun çocuklarla buluştu.

İl Müdürü Çakmakçı yaptığı açıklamada, "Bu oyunların çocukların hafızasında yer etmesini, gönüllerinde yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Böylece kültürümüz nesilden nesile aktarılacaktır" dedi. - KIRŞEHİR