Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında deniz tutkunları Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda bir araya gelecek. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında deniz tutkunları Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda bir araya gelecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı bu sene de birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Sanatsal ve sportif etkinliklerin başrol oynadığı kutlama programı çerçevesinde 27-28 Haziran tarihlerinde Geleneksel Çınar Yelken Yarışları düzenlenecek. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Yelken Federasyonu İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü ortaklığında organize edilen Geleneksel Çınar Yelken Yarışları, 27-28 Haziran tarihlerinde İzmit Yelken Kulübü'nde gerçekleşecek. Kurtuluş için İzmit Körfez'ine yelken açacak deniz tutkunları 2 gün boyunca kıyasıya yarışacak. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Çınar Spor Haberler

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