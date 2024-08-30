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Hasketbol Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ali Dağı'na tırmandı

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Hasketbol Spor Kulübü antrenör ve sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ali Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış sonrası kulüp başkanı Hasan Aksoyak, tüm katılımcıları tebrik ederek şehitlerimizi minnetle anma mesajı verdi.

Hasketbol Spor Kulübü antrenör ve sporcularından oluşan ekip, 9. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Bayramı Ali Dağı Zirve Tırmanışını gerçekleştirdi.

Hasketbol Spor Kulübü antrenör ve sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ali Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Saat 08.00'da Ali Dağı eteklerinden başlayan tırmanış, zirvede bitti. Zirvede günün anısına da hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, tırmanış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana milletimiz ve şanlı tarihimiz için önemli olan günlerde hiç aksatmadan gerçekleştirdiğimiz tırmanışlarımızın bir yenisini de bugün gerçekleştirdik. 102 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesi duygularıyla, Anadolu'yu bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Katılım sağlayan tüm antrenör veli ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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