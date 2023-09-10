Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ev sahipliğinde Türkiye ve 7 farklı ülkeden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Geleneksel 12. Aba Güreşi Oyunları'nda kuralar çekildi. Türkiye ve 7 farklı ülkeden sporcuların, Hatay'a ve Hataylılara destek olmak amacıyla kendi imkanlarıyla katıldığı oyunlarda kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Sporcular; 60, 70, 80 ve +90 kilo kategorilerinde ter dökecek. Keyifli müsabakaların yaşanacağı oyunlar saat 17.00'de başlayacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ev sahipliğinde Türkiye ve 7 farklı ülkeden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Geleneksel 12. Aba Güreşi Oyunları'nda kuralar çekildi.

HBB tarafından, depremde ağır hasar alan Hatay'da yaraların sarılması, vatandaşların sporla moral bulması ve 5 bin yıllık ata sporu Aba Güreşi'nin dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen 12. Aba Güreşi Oyunları'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye ve 7 farklı ülkeden sporcuların, Hatay'a ve Hataylılara destek olmak amacıyla kendi imkanlarıyla katıldığı oyunlarda kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Sporcular; 60, 70, 80 ve +90 kilo kategorilerinde ter dökecek. Keyifli müsabakaların yaşanacağı oyunlar saat 17.00'de başlayacak. - HATAY