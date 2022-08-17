Geleceğin şampiyonları ilk madalyalarını aldılar

Şehitkamil Belediyesi, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde eğitim gören minik sporculara, ilk madalyalarını takdim ederek spora olan ilgilerinden dolayı ödüllendirdi.

Şehitkamil Belediyesi, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde eğitim gören minik sporculara, ilk madalyalarını takdim ederek spora olan ilgilerinden dolayı ödüllendirdi. Geleceğin şampiyonlarının büyük heyecan ve mutluluğuna sahne olan program, renkli anlara sahne oldu.

Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde uyguladığı tematik eğitim modeliyle çocuklara erken yaşta spor sevgisi aşılayan Şehitkamil Belediyesi, yaz dönemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan minik sporculara katılım belgesi ve spor kariyerlerindeki ilk madalyalarını takdim etti.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen programda; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol ve çok sayıda sporcu velisi, geleceğin şampiyonlarının ilk madalya mutluluğunu paylaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'ni başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mutluluğuna ortak oldu ve kendisiyle dans etti.

"Alanındaki çalışmalarımızı büyük hızla sürdürüyoruz"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, akademik başarıları kadar sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımın da önemli olduğunu vurguladı. Çocukların, erken yaşta sporla tanışmalarını sağladıklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, "Çocuklarımızın, spor alanında sağlam bir temel almalarını oldukça önemsiyoruz. Bu noktada 4 yaştan itibaren temel cimnastik eğitimleriyle sporla erken yaşta tanışmalarını sağlıyoruz. Spor Akademilerimizde uyguladığımız tematik eğitim modeliyle çocuklarımız, müzik ve oyunlar eşliğinde çalışmalara katılıyorlar. Bu noktada bizlere inanıp, güvenip evlatlarını emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın akademik başarıları kadar sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımları da bir o kadar önemli. Bu yüzden spor alanındaki çalışmalarımızı büyük hızla sürdürüyoruz. Geleceğin şampiyonlarına büyük emekler veren değerli antrenörlerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP