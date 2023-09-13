Gedson Fernandes: Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız

Beşiktaş'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, ligin 5'inci haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçına ilişkin, "Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız" dedi.

Siyah-beyazlı kulübe açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım" diye konuştu.

TRABZONSPOR MAÇINA HAZIRIZ

Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maça dair de görüşlerini ileten Portekizli oyuncu, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.

Her maçtan galip gelmek için elinden geleni yaptığını aktaran Gedson, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Savaşçı ruhum hep sahada olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi, sözleşmesini uzatan Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar diledi.