Gedizli öğrenci kayak şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Fen Lisesi Öğrencisi Dilay Eslem Keskin Erzurum ilinde düzenlenen Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonasında Slalom, Büyük Slalom ve kombine yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Slalom ve kombine yarışmalarında iki kategoride yarışmaya katılan Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezinde yetişen Dilay Eslem Keskin Türkiye 3.sü oldu.

Kütahya'yı temsilen yarışan Fen Lisesi sporcusu Dilay Eslem Keskin, elemeler sonrası finale kalan 6 sporcu içerisinde 1.08'lik derecesi ile Türkiye 3.'sü olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcularla gurur duyduklarını söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kayak ve Kızak yarışmalarında Gedizli sporcularımız güzel sonuçlar aldılar. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA