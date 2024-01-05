Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Yine İl Birincisi

Kütahya'nın Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız futbol takımı 5 yıllık geleneği bozmadı yine il birincisi oldu.

Kütahya'da düzenlenen Genç kızlar futbol turnuvasında 5 yıldır final kaybetmeyen Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı bu sene de Kütahya TOKİ sahasında oynanan finalde Kılıçarslan Anadolu Lisesi Kız Futbol takımını 2-1 yenerek Bölge finallerinde Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Kız futbol takımının bu başarısından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Aslan, "Kızlarımız 5 senedir bu turnuvada final oynuyor ve kaybetmiyor. Okulumuz il birincisi olarak Kütahya'yı bölge finallerinde temsil edecek. İnşallah bölge finallerinden de alnımızın akıyla çıkarak Türkiye şampiyonasına katılacağız. Öğrencilerimize güveniyoruz. Kızlarımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA