Gediz'de Sporcu Yetenek Taraması ve Gelişim Eğitimleri Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde 3. sınıf öğrencileri taramadan geçirilerek, motorlu testler sonucunda yetenekli görülen sporcular için yetenek taraması gelişim eğitimleri başladı.

Gençlik ve spor antrenörleri gözetiminde antrenmanlara katılan sporcular, Koordinatör Yıldıray Kaya tarafından düzenli olarak ölçümleri yapılarak takip ediliyor. Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Keskin, yaptığı açıklamada, "Gediz'imiz ve gençlerimiz oldukça yetenekli. Biz de elimizden gelen her türlü imkanla, tesislerimiz ve personelimizle gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi. Eğitimlerin başarıyla devam ettiği ve sporcuların gelişimlerinin yakından takip edildiği bildirildi. - KÜTAHYA