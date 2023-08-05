Gediz'de Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Öğrencisi Derece İle Döndü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden Geleneksel Türk Okçuluğu kursunda eğitim alan Mehmet Akif Özer Bursa'dan derece ile döndü.

Gediz İlçesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Mehmet Akif Özer, 2. Beyazıd'ın padişahlığı döneminde 839 metrelik ok atışı ile rekor kıran Bursalı Şüca'nın anısını yaşatmak üzere bu sene ikincisi düzenlenen 16 ülkeden okçuların katıldığı ve 3 farklı kategoride yapılan turnuvada üçüncülük elde etti. Geleneksel Türk Okçuluğu kursunda Gediz'in kemankeşlerini yetiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, "16 ülkenin katılımıyla Bursa-Harmancık'ta düzenlenen 2. Uluslararası Akıncılar Okçu Şüca'yı Anma Geleneksel Okçuluk Turnuvasında 10-13 yaş erkekler kategorisinde üçüncü oldu. Testi kırma yarışmasında yine başarılı olan kursiyerimiz Mehmet Akif Özer ve Usta Öğreticimiz İrem Vurgun'u tebrik ediyorum. Tarihimizin önemli bir değeri olan okçuluk kültürünün ilçemizde hayat bulup birçok gencimize ulaşmasında destekleri olan Kaymakam Hakan Alkan'a, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA