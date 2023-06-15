Gece gündüze döndü! Göztepe'nin 98. yıl dönümü İzmir'de coşkuyla kutlandı

Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin 98. kuruluş yıl dönümünde görsel bir şölen eşliğinde kutlamalar yapıldı. Taraftarlar aileleriyle birlikte sahilde toplanırken marşlar ve havai fişeklerle kulübün kuruluşu kutlandı.

Spor Toto 1. Lig'de yoluna devam eden Göztepe'nin taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bir araya geldi. Taraftarlar, kulüplerinin kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

İZMİR'DE GÖRSEL ŞÖLEN

Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, saat 22.00'da meşaleleri yakıp, havai fişeklerle coşkulu bir şekilde kulüplerin kuruluşunu kutladı. Bazı taraftarlar aileleriyle sahilde vakit geçirirken, bazıları marşlar söyledi.

KONVOYLAR DÜZENLENDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoylar düzenledi.