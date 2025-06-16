Gebze Off-Road Festivali, Adrenalin Dolu Anlar Sunuyor

Gebze Off-Road Festivali, Adrenalin Dolu Anlar Sunuyor
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Off-Road Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 off-road sürücüsü ile Gebze'de gerçekleşti. Zorlu parkurlarda sergilenen performanslar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

BU yıl üçüncüsü düzenlenen Off-Road Festivali, hafta sonu adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 150 off-road sürücüsü ve onlarca takımı ağırlayan etkinlik, Gebze Denizli Mahallesi Off-Road alanında gerçekleşti.

Gebze Belediyesi tarafından İki gün boyunca süren festivalde, zorlu parkurlarda sergilenen nefes kesici performanslar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Binlerce kişinin takip ettiği festival, hem yarış tutkunlarını hem de doğa sporlarına ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. Festivale katılan takımlar ve izleyiciler organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade etti.

DERECEYE GİRENLERE KUPALARINI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ VERDİ

Festival sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular kupalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün elinden aldı. Başkan Büyükgöz, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gebze'mizi sporun, heyecanın ve kardeşliğin buluşma noktası haline getirmekten mutluyuz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Off-Road Festivalimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bugün bu organizasyona katılan tüm yarışmacıları tebrik ederken izlemeye gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şehir dışından gelenler için de umarım güzel ev sahipliği yapmışızdır. Memleketlerine dönerken buradan güzel anılarla dönmelerini diliyorum" diye konuştu.

Gebze, bu büyük organizasyonla hem motor sporları severlere ev sahipliği yaptı hem de sosyal ve kültürel etkinliklerdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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