Gebze Ampute Takımı 1. Lig'e yükseldi - Haberler

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Gebze Ampute Takımı 1. Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gebze Ampute Takımı 1. Lig'e yükseldi

Kendi sahasında ağırladığı rakibi Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kendi sahasında ağırladığı rakibi Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Kendi sahasında ağırladığı rakibi Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etmeyi başaran Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eray Demirel'in 10. ve 35. dakikalarda kaydettiği 2 golle galibiyeti yakalayan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımının müsabakasını takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükselen takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri ziyadesiyle mutlu eden futbolcu kardeşlerime ve tüm teknik heyete 1. Lig'de de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gebze Belediyesi Kahramanmaraş Futbol Gebze Spor Haberler

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