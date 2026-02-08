Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle duran futbol turnuvası yeniden başladı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın süredir yapılamayan futbol turnuvası, gençlere umut aşılamak amacıyla yeniden başladı.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılar, can kayıplarının yanı sıra Filistinlilerin hayallerini, eğitimlerini ve gelecek planlarını da derinden etkiledi.

Ölüm, kayıp, yıkım ve zorla yerinden edilmenin yol açtığı ağır travmalarla başa çıkmaya çalışan Filistinliler, yaşadıkları psikolojik baskıyı bir nebze olsun hafifletebilmek için çeşitli yollara başvuruyor.

İsrail saldırılarının neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak isteyen gençler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen spora tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Açılış maçı oynandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in saldırıları nedeniyle 2 yıldan fazla süredir duran spor faaliyetlerini yeniden canlandırmak amacıyla halı saha futbol turnuvası başlattı.

Gençlere umut aşılamayı hedefleyen turnuva, Gazze'nin farklı bölgelerinden 24 kulübün katılımıyla başladı. Turnuvanın açılış maçı, Gazze kentindeki Filistin Kulübü sahasında oynandı.

Karşılaşmaların, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın ardından ayakta kalabilen yalnızca 3 sahada gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrail saldırılarında 290 spor tesisi yıkıldı, 1000'e yakın sporcu öldürüldü

Filistin Enformasyon Merkezi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarda 290 spor tesisi kısmen ya da tamamen yıkıldı. Saldırılarda 950'den fazla sporcu hayatını kaybederken, 30'a yakın sporcu ve spor sektörü çalışanı gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.