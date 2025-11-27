Gazze'de Filistinli Çocuklar için Sporla İyileşme Programı Başlatıldı

İsrail'in 2 yıllık soykırımında büyük hasar alan ve yakılan Gazze kentindeki El-Meştel Spor Kulübü, Filistinli çocukları saldırı atmosferinden ve olumsuz psikolojik sonuçlarından kurtarmak için kısıtlı imkanlarla da olsa faaliyetlerine başladı.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'nde insan yaşamından, ekolojiye ve eğitime kadar her alanda uyguladığı "kırım"da, 894 Filistinli sporcu yaşamını yitirdi, 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu da kullanılamaz hale geldi.

Filistin halkı, İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımla büyük bir travma yaşadı. Bu travma zihinlerde bir "yara" olmanın ötesinde bedenlerde de bir "donma ve hareketsizlik" hali meydana getirdi.

Sporun insan bedeni ve ruhunu iyileştirme ve travma etkisini kırma konusundaki etkisini bilen sporcular özellikle çocukların savaşın neden olduğu "aşırı uyarılmışlık halinden kurtulmaları ve kendilerine güvenlerini tazelemeleri için" harekete geçti.

Antrenörler, İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar almış ve yakılmış olan Meştel Spor Kulübünde çocuklara yeniden savunma sporları öğretmeye başladı.

Amaç, çocukların kendilerine olan güvenini tazelemek

Meştel Spor Kulübü Akademisi Müdürü Hasan er-Rai, ateşkes ilan edilmesinin ardından hemen kulübe geldiklerini ancak yıkılmış ve yakılmış olduğunu gördüklerini söyledi.

"Evet yapabiliriz" isimli bir girişimle enkaz altındaki kulübe yeniden hayat vermek istediklerini anlatan Rai, bu kapsamda yanmış duvarları boyadıklarını ve spor için gerekli en temel malzemeleri topladıklarını ifade etti.

Rai, "Önceliğimiz çadırlarda yaşayan kız ve erkek çocukları oldu. Sporla onların psikolojilerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Savunma sporları insanın kendine olan güvenini pekiştirir. Çocuklar, bu sporları icra ettiklerinde güçlü olduklarını hisseder ve güvenleri tazelenir ve bu sayede topluma adapte olurlar." dedi.

Başlattıkları "sporla iyileşme programı" kapsamında 200 çocuğa ulaştıklarını ve ücretsiz spor eğitimi vermeye başladıklarını dile getiren Rai, "Bizim amacımız yeniden Filistin bayrağını dalgalandıracak ve Filistin'in spor hayalini gerçekleştirecek şampiyon sporcular yetiştirmek." diye konuştu.

Spor kulübü eski günlerini aratsa da çocukları eğitmeye devam ediyor

Yaklaşık 5 yıl kulüpte eğitim alan şu anda yardımcı antrenörlük yapan Merve el-Halebi, 2 yıl boyunca hiç antrenman yapamadıklarını aktardı.

Saldırıların bitmesinin ardından yeniden antrenman yapmaya ve çocukları eğitmeye başladıklarını aktaran Halebi, "Savaştan önce kulüp hayat doluydu ama şu an yanmış ve hasar almış durumda. Spor için gerekli malzemeler de yok. Çocukları çok kısıtlı imkanlarla eğitmeye çalışıyoruz." dedi.

Kulübün yeni üyelerinden Hanin Fura (15), ise çadır kentte yaşadığını ve başına bir şey geldiğinde kendisini savunabilmek için bu eğitimi almaya karar verdiğini söyledi.