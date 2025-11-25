Gazişehir Gaziantep, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Peşinde

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, iki kez finalde kaybettiği kupayı bu sezon kazanmayı hedefliyor.

Gaziantep'i 2014 yılından beri Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Gazişehir Gaziantep, iki kez finalde kaybettiği kupayı bu sezon kazanmanın planlarını yapıyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk maçında konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 93-49'luk farklı skorla mağlup etti.

Başantrenör Muharrem Karakafa, AA muhabirine, sezona iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ligde her zaman üst sıralarda bulunduklarını vurgulayan Karakafa, "Biz her sene play-off'ta olan ve şampiyonluğa aday bir takımız. Bu sene de hedefimiz önce play-off'a gitmek sonra kupayı takımımıza kazandırmaktır." dedi.

Kupanın daha önce iki kez kapılarından döndüğüne dikkati çeken Karakafa, "Bu süreçte iki defa final oynama şansı bulduk. Avrupa'da da iki kez final oynadık, hep kupanın ucundan döndük. Başarılı bir takımız ve bu üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu sene de hedefimiz her zaman olduğu gibi üst sıralarda yer almak, ilk 8'e kalıp finale kadar gidip kupayı almak." diye konuştu.

"Finale adayız"

Genel Menajer Ramazan Taşkın ise ligde güçlü rakiplerin bulunduğunu anlatarak "Bu yıl 16 takımlı Süper Lig'de mücadele ediyoruz. 2014'te lige çıktığımız sezondan beri ilk 4-5'in dışına çıkmayan bir takımız. Bu sene kurduğumuz kadroyla finale adayız." ifadelerini kullandı.

Takımın 6 yıldır formasını giyen Selim Sayak da sezona iyi hazırlandıklarını ve ligin iddialı ekiplerinden olduklarını vurguladı.