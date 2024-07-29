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Gazipaşa Ortaokulu Öğrencisi Muammer Mirza Şahin Türkiye 3'üncüsü Oldu

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Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Muammer Mirza Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Baki Yürüker U11-U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 34 kilogram Grekoromen dalında Türkiye 3.sü oldu.

Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Muammer Mirza Şahin katıldığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Baki Yürüker U11-U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da gerçekleştirildi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na 81 ilden 950 sporcu katıldı. Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Muammer Mirza Şahin, şampiyonada 34 kilogram Grekoromen dalında Türkiye 3.sü olmayı başardı. Şahin'in elde ettiği bu başarı, okul ve ilçe genelinde büyük sevinçle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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