Gazipaşa'da Minibüs Denetimleri: 83 Araçta Kural İhlali Tespit Edildi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolcu minibüslerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 83 araç sorgulaması yaparak, kural ihlali yapan sürücülere toplam 13 bin 400 lira para cezası kesti.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu, ilçede Gazipaşa-Alanya yolcu minibüslerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde araç sürücülerinin ve araçların mevzuat ve şartnamelere uygunluğu incelendi.

13 bin 400 lira para cezası kesildi

Uygulamalarda minibüslere yolcu gibi binen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri güzergah üzerindeki kontrol noktalarında durdurarak cezai işlem uyguladı. 83 tane aracın sorgulandığı kontrollerde; seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, fazla yolcu bindirmek, durak haricinde yolcu almak, emniyet kemeri takmamak ve kırmızı ışık ihlalinde bulunmaktan 11 şoföre toplam 13 bin 400 lira para cezası kesildi. - ANTALYA