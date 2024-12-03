Gaziosmanpaşa, Kayseri Amatör Küme'de Namağlup Liderliğini Koruyor

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Gaziosmanpaşa, takipçileri ile arasındaki farkı açıyor. Grubun tek namağlup ekibi mavi-lacivertliler, aynı zamanda en çok gol atan takım olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda mücadele tüm hızıyla sürerken, grubun tek namağlup takımı Gaziosmanpaşa, liderlik koltuğunu elinde bulunduruyor. Son olarak zirve yarışı veren Gültepespor'u 1-0 yenen mavi-lacivertliler, oynadığı 8 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan topladı. En yakın takipçisine 5 puan fark atan Gaziosmanpaşa aynı zamanda attığı 21 gol ile grubun en fazla gol atan takımı oldu.

Ligin 9. haftasında Kocasinan Ülküspor ile karşılaşacak olan Gaziosmanpaşa, 8 Aralık Pazar günü Erkilet 2 Nolu Saha'da oynayacağı bu önemli maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ