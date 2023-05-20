Gaziosmanpaşa'da 19 Mayıs coşkusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenledi. Ay-Yıldızlı bayraklarla marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki konserlerle coşku dolu anlar yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan Gaziosmanpaşa Meydanı'na düzenlenen fener alayı ile başladı. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile bando eşliğinde yürüyen kalabalığa evlerindeki vatandaşlarda balkon ve pencerelerden alkışlarla destek verdi. Kalabalığın Gaziosmanpaşa Meydanı'na ulaşmasıyla kutlama programına geçildi. DJ performansının ardından sahne alan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Gitar Orkestrası, Öğretmenler Orkestrası ve Grup Tablo konser verdi.

"Kazanımlarımızı en iyi şekilde koruyacak, gelecek nesillere taşıyacak olan sizlersiniz"

Gaziosmanpaşa Meydanı'nı dolduran gençlere hitap eden Başkan Usta, "Her yıl gençlik şölenlerimizi sizlerle beraber yapmaya devam ediyoruz. Ama bu yıl başka. Türkiye Yüzyılı kutsal yürüyüşü sizlerle beraber başladı. 19 Mayıs 1919'dan itibaren Türk gençliği olarak hep ileriye adım atarak, hem bilimde hem teknolojide kendimizi geliştirerek bugünlere geldik. Bu kazanımlarımızı daha ileriye taşımak ve dünya liginde başarımızı göstermek zorundayız. Bugün kazanımlarımızı en iyi şekilde koruyacak, gelecek nesillere taşıyacak olan sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Yüzyılındaki yürüyüşümüz kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL