Gaziosmanpaşa Belediyesi Yaz Okulu Öğrencileri Spor Şenliğinde Yeteneklerini Sergiledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin yüzme ve jimnastik branşlarında düzenlediği yaz okulunu tamamlayan öğrenciler, ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen spor şenliklerinde yeteneklerini sergiledi.

Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Jimnastik Şenliği'ne 4-6 yaş kategorisinde 169, 7-9 yaş kategorisinde ise 77 olmak üzere toplam 246 öğrenci katıldı. 2 aylık eğitimlerin ardından öğrencilerin gelişimlerinin gözlenmesi ve aileleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik görsel bir şölene dönüştü. Aileler de müsabakaları izleyerek çocuklarına destek verdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ise yüzme öğrenen çocukların heyecanına sahne oldu. Uzman eğitmenler tarafından verilen 2 aylık eğitimlerin sonunda yüzme öğrenen çocuklar, ailelerin önünde kulaç attı. Yaş gruplarına göre farklı kategorilerde düzenlenen şenliğe 171 kız, 141 erkek olmak üzere toplamda 312 öğrenci katıldı. Her iki etkinliğin ardından katılan tüm sporculara Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından günün anısına madalya takdim edildi.

"Bu etkinliklerin her ay olmasını istiyorum"

Yüzmede birinci olmayı başaran Birkan İlban, "Yüzme şenliğinde hazır olmadığımı düşündüğüm için biraz stres yaptım. O yüzden biraz zorlu oldu, nefesim yetmedi ama sonunda başardım. Bu etkinliklerin her ay olmasını istiyorum" diye konuştu.

Yüzme şenliğinde torununu izlemeye gelen Kadriye Cansever, "Çok heyecanlıyım. 2 ay boyunca getirdik onları, şimdi yarışmaya giriyorlar. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık" dedi. - İSTANBUL