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Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Taraftar Kavgası

Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Taraftar Kavgası
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Gaziantep'te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi taraftarlar arasında gerginlik ve kavga yaşandı. Olaylar polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

Gaziantep'te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi şehir merkezinde iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı.

Gaziantep'te bugün yapılacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Kent merkezinde, Trabzonspor ile Galatasaraylı taraftarlar arasında başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan olaylar, polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bazı taraftarların hafif yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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