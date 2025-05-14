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Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Gerginlik

Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Gerginlik
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Gaziantep'te taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olaylar, Kavga ile sonuçlandı ve polis müdahale etti.

- Gaziantep'te dev final öncesi istenmeyen olaylar

Trabzonspor ve Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik

GAZİANTEP - Gaziantep'te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi şehir merkezinde iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı.

Gaziantep'te bugün yapılacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Kent merkezinde, Trabzonspor ile Galatasaraylı taraftarlar arasında başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan olaylar, polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bazı taraftarların hafif yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Spor
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