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Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Devam Ediyor

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali ikinci gününde 30 kulüpten 110 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, bölgedeki olumsuz algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yasin Tepe, yamaç paraşütünün çok heyecan verici olduğunu ve etkinliğin deprem bölgesi olan Nurdağı'nın sosyal olarak algısına da pozitif olarak yansıyacağını söyledi.

Sakçagözü'nde heyecan ve adrenalinin yaşandığını belirten Tepe, "Sporcularımızı izlemek için Nurdağı ve İslahiye'den gelen vatandaşlarımızla birlikteyiz. Heyecan ve adrenalin burada üst düzeyde. Muhteşem bir atmosfer var, herkes 'ben de uçabilir miyim acaba' diye düşünüyor. Biz bunun eğitimlerini de vereceğiz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 kulüpten 110 sporcumuz yarışıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesinde yoğun emek harcandığını anlatan Tepe, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Burada deprem bölgesi çocuklarımızı hem Nurdağı hem İslahiye'den getirerek hem seyirci olarak hem de kabul edenler için onaylar alındıktan sonra uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin hem psikolojik hem de sosyolojik olumsuz algısını da değiştirmeye yönelik inanılmaz bir festival burası." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor

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